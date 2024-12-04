В Совфеде оценили слова Пашиняна о невозврате Армении в ОДКБ

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что только ОДКБ может обеспечить безопасность Армении. Так в беседе с NEWS.ru он прокомментировал слова премьер-министра Никола Пашиняна о том, что возвращение в организацию становится все более проблематичным.

Парламентарий выразил надежду, что рано или поздно разногласия, которые есть у Армении с ОДКБ, пройдут. Он подчеркнул, что не видит сил, которые могли бы обеспечить безопасность республики от внешних угроз, кроме ОДКБ.

«Кто будет заменять Россию или другие страны ОДКБ, американцы? Мы видим, как они заменили нашу страну на Украине. Или французы, которые сами бегут из Африки? Честно говоря, думаю, что все-таки это пройдет. И я надеюсь, что восторжествует здравый смысл в наших отношениях», — сказал Джабаров.

До этого Никол Пашинян заявил, что возвращение страны в ОДКБ становится все более проблематичным, если не сказать невозможным. Премьер подчеркнул, что Армения не интересуется документами, которые принимаются в рамках ОДКБ. По его словам, отношения Еревана и организации перешли точку невозврата.

Ранее в ОДКБ оценили будущее Армении в союзе.