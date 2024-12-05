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Стало известно, почему аннулировали визу Захаровой на ОБСЕ

Посол Мальты: Захаровой аннулировали визу из-за возражений некоторых стран

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МИД РФ

Официальному представителю МИД России Марии Захаровой аннулировали визу для поездки на заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Мальте из-за возражений некоторых стран. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на посла республики в РФ Кармело Ингуанеза.

Он отметил, что министр иностранных дел РФ господин Лавров находится под санкциями ЕС, «но в отношении него нет запрета на поездки, в то время как в отношении его пресс-секретаря, госпожи Марии Захаровой, действует такой запрет».

Посол отметил, что Мальта сделала исключение, чтобы Захарова могла поехать на мероприятие, однако, по словам посла, затем «возникли возражения со стороны некоторых государств-членов».

«Министр (иностранных дел Мальты) решил, что перед лицом этих возражений мы аннулируем визу. Так, меня проинструктировали аннулировать ее», — добавил посол.

Он не уточнил, какие именно страны имели возражение, но сказал, что их было больше, чем одна.

4 декабря стало известно, что официальному представителю министерства иностранных дел России Марии Захаровой обнулили визу для участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ на Мальте. В МИД РФ отметили, что разрешение на въезд было аннулировано с формулировкой «в силу не зависящих от Мальты обстоятельств».

Заседание СМИД ОБСЕ проходит 5–6 декабря в столице Мальты, Валлетте. Страна является членом Европейского союза, и в 2022 году государства ЕС закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов.

Ранее Лавров назвал аннулирование визы Захаровой «надругательством».

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