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Украина не готова пойти на территориальные уступки России

МИД Украины заявил, что не готов пойти на территориальные уступки России

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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Украина не готова пойти на территориальные уступки России. Об этом на саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Мальте заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает украинское издание «Страна».

«Никаких компромиссов по нашей территориальной целостности, суверенитету или будущей безопасности не будет», — подчеркнул он.

По словам министра, Киеву нужна «геополитическая определенность» по Украине со стороны Запада.

Сибига добавил, что мирный план Украины заключается в том, чтобы «Россия ушла из Украины».

До этого американская газета The Wall Street Journal писала, что Украина планирует заявить о своей готовности к миру с Россией.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский в интервью телеканалу Sky News предложил завершить конфликт в стране без возвращения под контроль Киева потерянных украинских территорий — в обмен на членство в НАТО.

По его мнению, вступление Украины в НАТО поможет впоследствии договориться с Россией вернуть территории «дипломатическим путем».

Ранее в Британии предрекли Украине «очень болезненную» сделку с Россией.

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