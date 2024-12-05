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В Совфеде прокомментировали введение Украиной санкций против Грузии

Сенатор Джабаров: Зеленский наказывает власти Грузии по команде Запада

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Нина Зотина/РИА Новости

Украинские власти во главе с Владимиром Зеленским разжигают конфликт в Грузии по указке Соединенных Штатов и других стран коллективного Запада. Об этом в своем Telegram-канале заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя введение Киевом санкций против Тбилиси.

«По команде из Вашингтона (Парижа, Лондона, Берлина) Киев обрушился с гневными окриками на руководителей Грузии <...> за то, что они ведут независимую политику в интересах собственного народа», — написал сенатор.

Он назвал режим Зеленского «главным поджигателем конфликтных ситуаций в Европе» и обвинил украинские власти в превращении собственной страны в концлагерь.

Отдельно Джабаров прокомментировал введение санкций против мэра Тбилиси Кахи Каладзе, напомнив, что тот не один год играл за киевский футбольный клуб «Динамо» и дважды выигрывал Кубок Лиги чемпионов УЕФА.

По словам сенатора, успехи Каладзе останутся в истории, а о достижениях Зеленского едва ли кто-то вспомнит.

5 декабря Зеленский ввел санкции против властей Грузии, под ограничения попали премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Украинский лидер также призвал Европу и США «действовать принципиально» в отношении властей Грузии.

Ранее в Грузии обвинили Запад в «стимулировании фашизма».

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