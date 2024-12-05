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Премьер Грузии отреагировал на украинские санкции

Премьер Грузии Кобахидзе: не получали уведомлений от Украины о санкциях

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Global Look Press

Власти Грузии, против которых Украина решила ввести санкции, не получали соответствующего уведомления от Киева. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает РИА Новости.

«Официальное уведомление мы пока что не получали», — подчеркнул премьер.

По словам Кобахидзе, решение Киева ввести санкции против Грузии отражает тяжелое положение Украины.

До этого сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский ввел санкции против властей Грузии, под ограничения попали премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

Зеленский также призвал Европу и США «действовать принципиально» в отношении властей Грузии.

Как писало издание «Страна», в санкционный список Киева попал также мэр Тбилиси Каха Каладзе, а также другие представители властей Грузии.

28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии вспыхнули протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

По словам премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, по его словам, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси 15 протестующих задержаны по уголовным статьям.

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Протесты в Грузии — 2024
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