В Тбилиси 15 протестующих задержаны по уголовным статьям

В Тбилиси задержали 15 человек по уголовным статьям в ходе прошедших антиправительственных митингов. Об этом сообщается на сайте МВД Грузии.

В заявлении ведомства говорится, что сейчас расследуются «все преступные деяния», совершенные протестующими по статьям 187 («Повреждение или уничтожение чужой вещи». — ред.) и 353 («Нападение на полицейского». — ред.) уголовного кодекса Грузии, в рамках которых задержаны семь человек.

Еще семь человек задержаны по статьям 225 и 239 УК (организация, руководство или участие в групповом насилии; публичные призывы к насильственным действиям).

По обвинению в осуществлении взрыва задержан один человек, добавили в грузинском МВД.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.

Ранее в Вашингтоне заявили, что США могут ввести новые санкции из-за протестов против заморозки евроинтеграции в Грузии.