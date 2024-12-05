В офисе Зеленского оценили перспективы переговоров с Россией

Глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что не настроен пессимистично в отношении переговоров с Россией. Такое заявление он сделал в беседе с британским изданием The Telegraph.

«Вы сказали, что я пессимистично смотрю на переговоры, нет, я не пессимистичен», — подчеркнул он.

До этого сообщалось, что Зеленский отправил делегацию во главе с руководителем своего офиса Андреем Ермаком в Нью-Йорк на переговоры с будущим советником по национальной безопасности победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа Майком Уолцем и будущим спецпосланником Соединенных Штатов по Украине Китом Келлогом.

Команда избранного президента США Дональда Трампа на переговорах с украинской делегацией «не проявила интереса» к членству Украины в НАТО, однако не исключила дальнейших поставок оружия Киеву, пишет американская пресса.

При этом американская газета The Wall Street Journal писала, что Украина планирует заявить о своей готовности к миру с Россией.

Ранее в Крыму рассказали о прочной основе для мира на Украине.