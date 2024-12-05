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В Туркмении подтвердили готовность наращивать товарооборот с Турцией

Президент Туркмении заявил о готовности наращивать товарооборот с Турцией

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в ходе переговоров с министром торговли Турции Омером Болатом на Выставке экспортных товаров Турецкой Республики подтвердил готовность развивать двустороннее сотрудничество и наращивать товарооборот. Об этом сообщили на официальном сайте правительства Туркменистана.

«Туркмено-турецкие отношения, уходящие корнями вглубь веков, успешно и последовательно наращиваются на ряде направлений, в том числе в торговле, энергетике, текстильной промышленности, строительстве и других отраслях», — говорится в сообщении.

По словам Бердымухамедова, стоит уделить внимание внедрению новых технологий и передовых достижений науки, а также международному сотрудничеству в целях последовательной модернизации экономики. Он отметил, что выставка экспортных товаров будет способствовать выводу торгово-экономических отношений между двумя странами на более высокий уровень.

Ранее Путин начал рабочую программу в Туркмении.

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