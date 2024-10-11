Путин начал рабочую программу в Туркмении

Президент России Владимир Путин прибыл в Торгово-промышленную палату (ТПП) Туркмении, чтобы принять участие в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», который посвящен 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер приехал на площадку на своем «Аурусе», где его встретил президент Туркмении Сердар Бердымухамедов. Лидеры государств поприветствовали друг друга и сделали совместную фотографию.

Глава российского государства должен выступить на пленарном заседании форума, которое откроет Бердымухамедов. Кроме того, в форуме планируют принять участие президенты Ирана, Казахстана, Армении, Киргизии, Узбекистана, Монголии, Таджикистана, Пакистана и председатель парламента Турции.

Ночью 11 октября Путин прибыл с рабочим визитом в Туркменистан.

10 октября министерство иностранных дел Украины призвало Туркменистан арестовать президента России во время его визита в Ашхабад.

Ранее Путин поздравил президента Бердымухамедова с Днем независимости Туркменистана.