В думе Астраханской области досрочно прекратили депутатские полномочия Олега Шеина

Депутатские полномочия Олега Шеина (признан в РФ иностранным агентом) в думе Астраханской области досрочно прекращены. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

По данным агентства, решение принято на заседании облдумы.

22 ноября Шеина признали иноагентом. Комментируя это решение, в Минюсте напомнили, что Шеин участвовал в качестве эксперта на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами, принимал участие в создании и распространении материалов иностранного агента. До этого Шеина исключили из партии «Справедливая Россия — За правду». Отмечается, что с 2022 года риторика политика начала идти вразрез с деятельностью партии.

Шеин являлся депутатом Госдумы с 2016 по 2021 год. До этого он был известен тем, что объявил голодовку из-за несогласия с результатом выборов в Астраханской области.

Политик назвал решение Минюста о признании его иностранным агентом ответом на его советскую позицию.

Ранее экс-депутат райсовета Воронежской области Беляева обжаловала статус иноагента.