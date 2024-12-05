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США испугались, что Румыния отойдет от прозападного курса

США предостерегли Румынию от отказа от прозападного курса сокращением инвестиций

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Creative Lab/Shutterstock

Возможный отход Румынии от прозападного курса во внешней политике в результате президентских выборов в стране может привести к оттоку американских инвестиций из Румынии. Об этом говорится в заявлении Госдепа США.

«Любое такое изменение (политики после выборов. — прим. ред.) имело бы серьезные негативные последствия для сотрудничества США с Румынией в сфере безопасности, в то время как решение об ограничении иностранных инвестиций отвратило бы американские компании от продолжения инвестиций в Румынию», — говорится в документе.

Отмечается, что Соединенные Штаты ценят роль Румынии в качестве «сильного союзника по НАТО» и партнера Вашингтона в ЕС. В Госдепе напомнили, что стороны благодаря прочному партнерству добились «важного прогресса в нашем оборонном сотрудничестве» и экономическом партнерстве.

До этого американская газета Politico писала, что победа независимого кандидата Кэлина Джеорджеску, считающегося «пророссийским», на выборах в Румынии может поставить НАТО в тупик.

24 ноября в первом туре выборов президента Румынии победил Джеорджеску. Глава ЦИК Тони Греблэ заявлял, что голосование могут провести повторно, однако Конституционный суд не стал отменять результаты первого тура.

Ранее сообщалось, что Джеорджеску выступит против военной помощи Киеву.

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