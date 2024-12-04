Лавров примет участие в заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ

Глава МИД России Сергей Лавров 5-6 декабря примет участие в заседании совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Мальте. Об этом на брифинге заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Дипломат уточнила, что заседание пройдет в городе Валлетта. По ее словам, в ходе министерской встречи будет рассмотрено нынешнее положение дел в организации.

«Она продолжает пребывать в состоянии глубочайшего институционального кризиса, который вызван стремлением узкой группы западных государств подчинить ОБСЕ собственным узкокорыстным интересам», — сказала Захарова.

В октябре в МИД РФ заявляли, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе находится в кризисе, потому что отошла от первоначальных задач.

Исполняющий обязанности директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД Игорь Капырин считает, что в Европе в настоящее время нет сотрудничества и безопасности, а также нет возможности обсуждать отсутствие и того, и другого. По словам дипломата, бывшие партнеры России не хотят диалога, хотя ОБСЕ предоставляет такую возможность.

Ранее в России оценили шансы на выход страны из ОБСЕ.