Зеленский уволил своего представителя в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку своего представителя в Крыму Тамилу Ташеву. Об этом сообщает Telegram-канал издания «РБК Украина».

По данным издания, Ташева сама подала заявление об увольнении.

«Уволить Ташеву Тамилу Равильевну с должности постоянного представителя президента Украины в автономной республике Крым», — говорится в сообщении.

Ташева занимала пост представителя президента Украины по Крыму с 19 апреля 2022 года.

До этого Ташева сообщала, что украинские партизаны действуют на территории российского полуострова Крым. По ее словам, к наиболее активным организациям относятся: «Желтая лента», «Черная чайка», «Крымские партизаны» и «Атешское движение».

При этом представитель Зеленского не подтвердила и не опровергла, что ВСУ несут ответственность за некоторые взрывы на полуострове.

Также бывший депутат Верховной рады Олег Царев говорил, что офис президента Украины хочет уволить руководителя Главного управления разведки (ГУР) минобороны Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) из-за его желания стать президентом страны.

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