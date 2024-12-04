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Премьер Грузии заявил о провале «нацмайдана» в стране

Премьер Грузии Кобахидзе заявил, что попытка нацмайдана в стране провалилась

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Irakli Gedenidze/Pool/Reuters

Попытки политической оппозиции в Грузии устроить в стране «нацмайдан» потерпели крах. Об этом в рамках пресс-конференции заявил премьер Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«После провалившегося «нацмайдана» видите, что определенные силы, насильственные группировки перешли на то, чтобы хоть как-то навредить интересам нашей страны», — подчеркнул он.

По словам Кобахидзе, соответствующие намерения обречены на провал. Глава грузинского кабмина добавил, что власти страны продолжат отстаивать интересы граждан.

До этого сообщалось, что правоохранительные органы Грузии задержали 22 человека в ходе акции протеста, которая прошла во вторник, 3 декабря, в Тбилиси.

В свою очередь, министерство здравоохранения страны сообщило, что бригадами скорой помощи в медицинские учреждения было доставлено 15 человек, из них 11 участников митинга, трое журналистов и один представитель правоохранительных органов.

Вечером во вторник оппозиция провела очередной митинг в Тбилиси, который был оттеснен от парламента Грузии по проспекту Руставели. Ночью протестующие атаковали полицейских с помощью пиротехники, спецназ отвечал слезоточивым газом и водометами.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.

Ранее в США заявили, что при Трампе отношения с Грузией улучшатся.

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Протесты в Грузии — 2024
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