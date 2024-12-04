В США заявили, что при Трампе отношения с Грузией улучшатся

Возможный кандидат на должность представителя США в Евросоюзе Кимберли Лоу назвала несправедливыми некоторые действия ее страны в отношении Грузии. Соответствующее заявление она сделала в беседе с грузинским Первым каналом.

Лоу отметила, что руководство Грузии не желало прекращать переговоры по поводу вступления республики в Евросоюз, но американо-грузинские отношения ухудшились. По ее словам, они улучшатся при администрации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

«Мы планируем помочь (Грузии. — «Газета.Ru») вновь в открытии переговоров», — сказала она.

Лоу заявила, что США следят за событиями в Грузии.

Также она выразила мнение, что при сильной американской дипломатии в этой стране может быть мир.

Вместе с тем Лоу подчеркнула, что в случае, если ее назначат специальным представителем Соединенных Штатов в Евросоюзе, она собирается помочь Грузии вступить в ЕС и возобновить переговоры во многих сферах.

На прошлой неделе в Госдепартаменте США объявили, что страна приостановила стратегическое партнерство с Грузией после решения властей республики отложить переговоры о вступлении страны в Евросоюз.

В ведомстве отметили, что решение правящей партии «Грузинская мечта» по членству в ЕС противоречит обещанию народу республики, которое закреплено в конституции, и делает страну «более уязвимой для Кремля».

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.

Ранее американский сенатор заявил пранкерам, что Грузия сделала «неправильный поворот».