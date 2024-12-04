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Политолог усомнился в том, что Такер Карлсон привез в Россию скрытое послание

Политолог Пинчук: Карлсон вряд ли привез в Россию скрытое послание от Трампа

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление украинской стороны о том, что американский журналист Такер Карлсон мог приехать в Москву, чтобы передать скрытое послание от избранного президента США Дональда Трампа.

По мнению эксперта, вряд ли Карлсон является непубличным эмиссаром, поскольку «у него ровно противоположная роль».

«Он как раз медийное лицо и раскрученный медийный участник информационных процессов. <...> Мы в настоящее время имеем так называемое рыхление информационной почвы со всех сторон участников процесса», — сказал Пинчук.

Такер Карлсон накануне опубликовал видео на фоне московского Кремля. Он заявил, что 2 декабря прибыл в Москву специально для беседы с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Журналист поделился, что интервью с главой российского МИД получилось «абсолютно захватывающим». По его словам, видеозапись будет опубликована очень скоро.

Украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) позднее заявил, что Карлсон мог приехать в Москву не только ради интервью с Лавровым, он мог передать «какие-то послания» российским властям от Трампа.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский боится давать интервью Карлсону.

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