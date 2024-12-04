Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе прокомментировали послание НАТО к Трампу по Украине

Журналист Боуз удивился предупреждению от Рютте Трампу из-за Украины

close
Brandon Bell/Pool/Reuters

Ирландский журналист Чай Боуз в своем аккаунте в соцсети X прокомментировал предупреждение генсека НАТО Марка Рютте избранному президенту США Дональду Трампу по Украине.

«НАТО «предупреждает» Трампа. Чем это обернется для «оборонительного альянса»?» — задался вопросом журналист.

До этого Рютте предупредил Трампа о «страшной угрозе» для США со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи, если Украина подпишет невыгодное мирное соглашение с Россией.

По его словам, Россия поставляет КНДР ракетные технологии, а это уже серьезная угроза не только для Южной Кореи, Японии, но и для материковой части США.

Генсек НАТО впервые встретился с Трампом во Флориде 22 ноября. Они обсудили комплекс глобальных вызовов безопасности, с которыми сталкивается Североатлантический альянс.

Ранее Трамп рассказал, как он планирует разрешить украинский конфликт за сутки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами