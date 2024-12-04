На Западе прокомментировали послание НАТО к Трампу по Украине

Ирландский журналист Чай Боуз в своем аккаунте в соцсети X прокомментировал предупреждение генсека НАТО Марка Рютте избранному президенту США Дональду Трампу по Украине.

«НАТО «предупреждает» Трампа. Чем это обернется для «оборонительного альянса»?» — задался вопросом журналист.

До этого Рютте предупредил Трампа о «страшной угрозе» для США со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи, если Украина подпишет невыгодное мирное соглашение с Россией.

По его словам, Россия поставляет КНДР ракетные технологии, а это уже серьезная угроза не только для Южной Кореи, Японии, но и для материковой части США.

Генсек НАТО впервые встретился с Трампом во Флориде 22 ноября. Они обсудили комплекс глобальных вызовов безопасности, с которыми сталкивается Североатлантический альянс.

Ранее Трамп рассказал, как он планирует разрешить украинский конфликт за сутки.