Захарова прокомментировала объявление военного положения в Южной Корее

Южная Корея, где на фоне политического кризиса было объявлено военное положение, является непредсказуемым соседом для КНДР, озабоченность Пхеньяна вопросами безопасности справедлива. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«С таким соседом непредсказуемым или, наоборот, предсказуемым с точки зрения нестабильности стоит заняться вопросами своей безопасности», - подчеркнула она.

По словам официального представителя МИД, страна из «заявленной демократии» за короткое время превратилась в «абсолютный хаос» с военными и танками на улице.

В этой связи, отметила Захарова, на фоне политического кризиса в Южной Корее и объявления там военного положения многие поняли, почему Северная Корея так озабочена проблемами собственной безопасности.

До этого глава южнокорейской оппозиции Ли Чжэ Мён заявлял, что политическая ситуация в Южной Корее, где президент Юн Сок Ёль принял решение о введении военного положения в стране, якобы может «спровоцировать» Северную Корею на боевые действия.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения. Он объяснил это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», при этом журналисты связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента.

Ранее политик в Южной Корее перелез через ограду, чтобы попасть в парламент.