«И мы стали целоваться»: что Трамп обещал порноактрисе

Порнозвезда Сторми Дэниелс рассказала журналу In Touch о своей связи с Дональдом Трампом в 2006 году — встреча произошла на гольф-турнире для знаменитостей в штате Невада на озере Тахо, и состоялась через несколько месяцев после того, как в браке с Меланьей Трамп у будущего президента родился сын Бэррон.

Интервью у бывшей порноактрисы, настоящее имя которой — Стефани Клиффорд, — было взято еще в 2011 году. Именно тогда впервые появились слухи о том, что Дональд Трамп имел с ней внебрачную связь.

Публикация увидела свет накануне — через несколько дней после того, как в прессу просочились сведения о том, что незадолго до президентских выборов в 2016 году адвокат миллиардера Майкл Коэн заплатил женщине $130 тыс. за то, что она никогда никому не расскажет о произошедшем в отеле на озере Тахо.

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10 января, после появления соответствующей статьи в The Wall Street Journal, адвокат опубликовал заявление от имени самой Стефани Клиффорд. «Слухи о том, что я получила деньги за молчание от Дональда Трампа, — это абсолютная ложь, — говорится в заявлении, подписанном Сторми Дэниэлс. — Если бы я действительно была в отношениях с Дональдом Трампом, поверьте, вы бы читали об этом не в новостях, вы бы читали об этом в моей книге».

Белый дом заявил, что эти слухи уже опровергались. Тем не менее, интервью 2011 года все-таки вышло — его опубликовал журнал InTouch. Сторми Дэниэлс дала его тогда своему доброму другу Рэнди Спирзу при поддержке бывшего мужа, Майкла Моза.

Как рассказала тогда Стефани Клиффорд, на гольф-турнире для знаменитостей American Century в июле 2006 года Трампа представляли всем присутствовавшим. «Он все смотрел и смотрел на меня, и кончилось все тем, что мы вместе дошли до одной и той же лунки», — говорила она в интервью. После этого он якобы появился в лаунже компании, производившей фильмы для взрослых с ее участием, Wicked Pictures, оказал финансовую помощь производителям картин, а у самой Сторми Дэниэлс попросил номер телефона. После они сфотографировались вместе.

«Потом он спросил меня, не хочу ли я поужинать вместе сегодня вечером. Я сказала: «Да, конечно!», — отметила актриса. Позже она нарядилась для выхода в свет, приехала в отель, где остановился Трамп, там ее встретил охранник миллиардера по имени Кит и пригласил в номер миллиардера.

Там она обнаружила Трампа на диване — он смотрел телевизор в пижаме.

Ужин прошел там же, в гостиничной комнате.

В какой-то момент, вспоминает Сторми Дэниэлс, она извинилась и вышла в уборную. «Когда я вышла оттуда, он сидел на кровати и весь такой — «Иди сюда». А я такая — «Ну вот, приехали». И мы стали целоваться».

Когда все закончилось, вспоминала актриса, она провела еще некоторое время в компании магната: «Он все время говорил: «Я тебе позвоню, я тебе позвоню. Я должен увидеть тебя еще раз. Ты потрясающая. Тебя надо позвать на шоу «Ученик»». (Разумеется, в популярном реалити-шоу, принадлежащем Трампу, она впоследствии не появилась).

Актриса рассказала и о том, как Дональд Трамп проявил себя в качестве любовника, но сообщила, что ничего особенного в этом не было. «Ничего невероятного. Это было именно то, чего вы ожидаете от человека его возраста», — сказала Дэниэлс.

«Вообще-то я даже не знаю, зачем это сделала, — добавила она в давнем интервью — Но помню, что пока мы занимались сексом, я все время думала: «Только не вздумай заплатить мне».

Сторми Дэниэлс, урожденная Стефани Клиффорд, — одна из самых ярких деятельниц американской порноиндустрии.

Она не только актриса, но и сценарист, режиссер, и даже политик. В 2010 году она баллотировалась в сенат от родного штата Луизиана — выставить свою кандидатуру против политика республиканца Дэвида Виттера Сторми Дэниэлс убедили поклонники ее таланта. Официально она не принадлежала ни к какой определенной политической партии, хотя в 2010 году (предвыборная кампания началась в 2009-м) все-таки заявила, что считает себя республиканкой. Однако 15 апреля 2010 года она публично отказалась от идеи занять место в Сенате, потому что не может себе этого позволить, и пожаловалась, что СМИ никогда не воспринимали серьезно ее политические амбиции.

Как порноактриса 38-летняя Сторми Дэниэлс гораздо более успешна: в ее фильмографии — более 150 фильмов, она не раз получала премии за успехи в индустрии фильмов для взрослых и как актриса, и как режиссер.