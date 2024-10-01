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Стало известно, чем занимается дочь Жириновского

Дочь Жириновского Анастасия возглавила структуру в ЛДПР

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Кадр из шоу «Малахов»

Дочь основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко возглавит в центральном аппарате партии структуру, которая займется сохранением наследия политика. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ЛДПР.

О назначении дочери Жириновского стало известно в ходе интенсивного курса по развитию членов партии, старт которому дал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий 1 октября в подмосковном Пересвете. Отмечается, что мероприятие организовано для более чем 400 депутатов, избранных по итогам Единого дня голосования.

Анастасия Боцан-Харченко (в девичестве Петрова) — внебрачная дочь Владимира Жириновского, которая родилась в 1983 году. Долгое время политик не распространялся о появлении новой наследницы. Анастасия — непубличный человек, поэтому о ней практически ничего не известно. Она занимается наукой. Замужем за послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко.

Жириновский возглавлял ЛДПР с момента ее основания в 1992 году. У него было трое детей, из них двое — внебрачные. Ни один из детей политика не взял его фамилию. В России даже выпустили почтовую марку с изображением Жириновского. На ней изображены портрет политика и орден «За заслуги перед Отечеством».

Ранее сын Жириновского рассказал об отношении отца к женщинам и деньгам.

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