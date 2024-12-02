Во Франции заявили, что отставка правительства может привести к отставке Макрона

В случае вынесения вотума недоверия правительству Франции под руководством Мишеля Барнье в стране возникнет вопрос об отставке президента Эммануэля Макрона. Такое мнение выразили политические комментаторы телеканала BFMTV.

«Отставка кабмина может поднять вопрос об отставке Макрона. Очевидно, что этот вопрос будет обсуждаться в ближайшие месяцы», — говорится в публикации.

Голосование по вопросу отставки правительства намечено на среду, 4 декабря. Вотум недоверия уже поддержали партия «Национальное объединение», возглавляемая Марин Ле Пен, а также «Непокорившаяся Франция» и социалисты. В сумме они наберут необходимое число голосов для принятия этого решения (минимум 289 из 577).

Правительству Барнье уже выдвигали вотум недоверия. В октябре соответствующую инициативу продвигали депутаты из левого блока, однако тогда Ле Пен и правые парламентарии ее не поддержали, из-за чего вотум не набрал нужного числа голосов.

Ранее лидер левой оппозиции Меланшон потребовал от Макрона уйти в отставку.