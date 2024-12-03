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Ермак отправляется в США обсуждать судьбу Украины с посланником Трампа Келлогом

Глава ОП Ермак едет в США обсуждать судьбу Украины с посланником Трампа Келлогом

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Global Look Press

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр экономики Юлия Свидеренко отправляются в США для встречи с соратниками избранного президента Дональда Трампа. Об этом пишет Radio NV со ссылкой на источники.

По данным собеседников, основная цель поездки – встреча с людьми из окружения Дональда Трампа. Предполагается, что Ермак встретится со спецпредставителем Трампа по Украине Китом Келлогом, чтобы обсудить дальнейшую судьбу Киева и планы новой администрации США в отношении республики.

«Ермак собирался в Америку сразу после выборов в США вместе с Ольгой Стефанишиной, но тогда ему не удалось организовать встречи с окружением Дональда Трампа», — уточнили источники.

В конце ноября Трамп подтвердил, что выбрал Кита Келлога для должности специального посланника по Украине и России. Республиканец надеется, что вместе с генералом ему удастся достичь «мира посредством силы». Агентство Reuters сообщало, что Келлог может сыграть центральную роль в попытках урегулировать украинский конфликт. Он известен как один из советников Трампа, разработавших мирный план по принуждению России и Украины к переговорам. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что Зеленский осознает невозможность продолжать конфликт.

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