Здоровью и жизни Жапарова в Южной Корее ничего не угрожает

Президент Киргизии Садыр Жапаров, который находится сейчас с визитом в Южной Корее, в безопасности, его жизни и здоровью ничто не угрожает. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов, передает ТАСС.

«Никакая опасность президенту и делегации не грозит», — отметил он.

По словам Алагозова, как раз недавно завершилась последняя из запланированных на вторник, 3 декабря, официальных встреч.

Пресс-секретарь главы государства Алагозов напомнил, что 4 декабря киргизская делегация вернется на родину.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль выступил с обращением к нации и объявил о введении в стране военного положения. Он обвинил оппозиционную Демократическую партию, контролирующую парламент, в «антигосударственной деятельности». Возле Национальной Ассамблеи в Сеуле собрались протестующие, в город стянута военная техника. «Газета.Ru» следит за ситуацией.

Ранее минобороны Южной Кореи приказало выйти на службу военнослужащим запаса.