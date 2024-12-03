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Здоровью и жизни Жапарова в Южной Корее ничего не угрожает

Жизнь президента Киргизии Жапарова, который находится в Корее, вне опасности

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Евгений Биятов/РИА Новости

Президент Киргизии Садыр Жапаров, который находится сейчас с визитом в Южной Корее, в безопасности, его жизни и здоровью ничто не угрожает. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов, передает ТАСС.

«Никакая опасность президенту и делегации не грозит», — отметил он.

По словам Алагозова, как раз недавно завершилась последняя из запланированных на вторник, 3 декабря, официальных встреч.

Пресс-секретарь главы государства Алагозов напомнил, что 4 декабря киргизская делегация вернется на родину.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль выступил с обращением к нации и объявил о введении в стране военного положения. Он обвинил оппозиционную Демократическую партию, контролирующую парламент, в «антигосударственной деятельности». Возле Национальной Ассамблеи в Сеуле собрались протестующие, в город стянута военная техника. «Газета.Ru» следит за ситуацией.

Ранее минобороны Южной Кореи приказало выйти на службу военнослужащим запаса.

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