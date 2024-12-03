В посольстве РФ в Южной Корее заявили об отсутствии столкновений

В посольстве РФ в Южной Корее заявили «Газете.Ru», что в районе здания диппредставительства столкновений из-за введения в стране военного положения нет. Там отметили, что выяснить опасность происходящих событий для россиян можно будет только завтрашним утром.

«В настоящий момент в районе посольства внештатных ситуаций не наблюдается. С учетом того, что в Сеуле наступила поздняя ночь, выяснить обстоятельства происходящих в стране политических процессов и определить их влияние на повседневную жизнь РК, в том числе с точки зрения угроз безопасности наших граждан, видимо, можно будет не ранее утра 4 декабря», — сказали там.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения. Решение он аргументировал стремлением «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». Он провел экстренное совещание, после чего заявил об угрозе паралича власти из-за попыток проведения против него процедуры импичмента. Именно с этим, как утверждается, и связано введение военного положения в стране.

После этого российское посольство заявило, что следит за ситуацией в Южной Корее. В ведомстве призвали находящихся там россиян сохранять спокойствие, следовать рекомендациям властей и не участвовать в массовых мероприятиях, особенно политических.

Ранее кореевед Ланьков предположил, что Ким Чен Ын изумлен военным положением в Южной Корее.