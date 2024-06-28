Вице-премьер Сербии прояснил позицию страны по санкциям против России

Сербия не станет вводить санкции против России, несмотря на то, что этого от нее требуют взамен на вступление в Евросоюз, заявил вице-премьер страны Александр Вулин. Его цитирует РИА Новости.

Вулин рассказал, что введение антироссийских санкций фактически стало требованием для продвижения сербского государства на треке присоединения к ЕС. По его мнению, если Сербия пойдет на эти уступки, то ей придется и дальше уступать западным государствам вплоть до признания независимости Косово.

«Мы не введем санкции против РФ и не потеряем друга, который веками не допускал того, чтобы Сербия была утрачена. Если Сербия нужна ЕС... то пусть перестанут требовать от нас то, чего мы не можем им дать», — отрезал вице-премьер.

Он также заявил, что Сербия, в отличие от многих стран ЕС, — независимое государство.

25 июня премьер-министр Сербии Милош Вучевич заявил, что Белград не хочет ограничивать экспорт боеприпасов в третьи страны. По его словам, производство снарядов, которые «используются там, где идет война», не является чем-то аморальным.

Ранее в Кремле пообещали разобраться в истории с экспортом Сербией боеприпасов.