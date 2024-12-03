На Украине начали образовываться альянсы и разрабатываться медиакампании на фоне риска скорой смены власти. Об этом сообщает «Страна», ссылаясь на источники в политических кругах.

Отмечается, что активность среди оппозиционных к Владимиру Зеленскому групп значительно возросла.

«Формируются альянсы, планируются медиакампании и новые политические проекты. Чувствуется, что смена власти не за горами», — поделился источник с изданием.

Это усиление активности, по словам собеседника, связано с победой Дональда Трампа на выборах президента США и его заявлениями о завершении конфликта, что, в свою очередь, может привести к назначению выборов президента и парламента на Украине.

30 ноября украинская журналистка Диана Панченко заявила, что Зеленского поддерживают только 16% украинцев. И все они, по ее словам, носят оружие.

30 ноября газета The Times писала, что популярность Зеленского среди украинцев неуклонно снижается, его шансы на переизбрание становятся все меньше. В статье говорится, что почти три года спустя, как украинская оборона на передовой находится под угрозой уничтожения, популярность Зеленского тает, и очень немногие граждане видят его следующим президентом. Газета со ссылкой на соцопрос отмечает, что только 16% украинцев проголосовали бы за переизбрание Зеленского на второй срок, а 60% хотят, чтобы он вообще не участвовал в выборах.

Ранее сообщалось, что олигарх Коломойский установил связи с близким окружением Трампа.