Посол Грузии в европейской стране подала в отставку

Посол Грузии в Чехии Тея Майсурадзе в социальной сети Х сообщила, что подала в отставку со своего поста.

«Для меня было честью служить интересам моей страны на протяжении почти двух десятилетий, способствуя ее европейской и евроатлантической интеграции, одновременно защищая ее суверенитет и территориальную целостность», — написала она.

1 декабря премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе брифинга подтвердил отставку посла страны в Соединенных Штатах Давида Залкалиани на фоне протестов в Тбилиси.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.

Отказ от переговоров с ЕС вызвал резкое недовольство прозападной оппозиции, лидеры которой назвали действия властей «предательством национальных интересов». Президент страны Саломе Зурабишвили, известная своей поддержкой евроинтеграции, осудила действия правительства. Она заявила, что оно «объявило войну собственному народу, его прошлому и будущему». 28 ноября она присоединилась к участникам акции протеста у здания парламента, а 30 ноября пообещала, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение мандата, поскольку парламент является «нелегитимным».

Ранее в Грузии сообщили, что треть протестующих в стране являются иностранными гражданами.