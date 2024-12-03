Эксперт предложил напугать Запад ядерным оружием

Страх перед ядерным оружием в мире, особенно среди западных элит, уменьшился и его следует восстановить, чтобы предотвратить третью мировую войну. Об этом в беседе с французской газетой Figaro заявил Сергей Караганов, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ и почетный председатель президиума Российского совета по внешней и оборонной политике.

Он отметил, что уже много лет обеспокоен тем, что значительная часть населения, в том числе и элиты, привыкла к стабильности и перестала бояться войны. Караганов назвал это явление крайне опасным и подчеркнул, что необходимо сделать всё возможное, чтобы избежать глобального конфликта. По его словам, ядерное оружие на протяжении 70 лет служило защитой от войн, но сейчас страх перед ним ослаб, и его нужно вновь вернуть, так как кризисы и конфликты неизбежно будут возникать.

Караганов также указал на важность восстановления ядерного сдерживания для «отрезвления» европейских соседей России, которые, по его мнению, потеряли рассудок. Он добавил, что европейцы, как и сто лет назад, толкают мир к мировой войне, в то время как американцы, по его словам, «цинично делают ставки» на конфликт между Россией и Европой, рассчитывая, что такая война ослабит Россию и разорит европейские страны.

В конце ноября стало известно, что российский полигон на архипелаге Новая Земля на Крайнем Севере уже несколько лет готов к возможному возобновлению ядерных испытаний.

Ранее на Украине призвали «плевать на все» и делать ядерную бомбу.