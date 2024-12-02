Турция, Россия и Иран проведут встречу по Сирии в астанинском формате

Турция, Россия и Иран в ближайшее время планируют провести встречу в астанинском формате на уровне министров с целью урегулирования ситуации в Сирии. Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан, трансляция велась на страницах дипведомства в соцсетях.

По словам Фидана, он уже обсуждал восстановление астанинского процесса с российским коллегой Сергеем Лавровым. В ближайшее время формат будет вновь организован.

28 ноября CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

30 ноября министерство обороны Сирии объявило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо. Российская авиация начала наносить удары по скоплениям боевиков.

Ранее в США заявили, что наступление повстанцев в Сирии рискует втянуть Турцию в конфликт с Россией.