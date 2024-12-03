В России резко вырос спрос на юристов

В России резко повысился спрос на юристов. За 11 месяцев 2024 года работодатели опубликовали 56,4 тыс. вакансий для таких специалистов (+18% за год), сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ресурса hh.ru ко Дню юриста 3 декабря.

Самый высокий спрос на юристов зафиксирован в Москве — 31% вакансий от общего числа предложений работы по стране, а также в Санкт-Петербурге (9%), Краснодарском крае и Московской области (по 4%). Интересно, что за год заметно вырос спрос на юристов в Мордовии (+85% вакансий год к году), Карелии (+73%) и Коми (+59%). Меньше всего юристы востребованы в республике Алтай, Адыгее, Северной Осетии — Алании и Магаданской области, где публикуется менее 1% вакансий.

Конкуренция среди юристов год назад была крайне высокой и составляла 15,8 резюме на вакансию (при норме от 4 до 7,9). В этом году показатель вырос еще — до 17,7.

Самая высокая конкуренция наблюдается в Оренбургской области — 26,8 резюме на вакансию, Волгоградской области (24,5) и Ульяновской (24,1). Меньше всего конкуренции среди юристов в Ивановской области (7,7 резюме на вакансию), Приморском крае (8,9) и республике Бурятия (10,5).

По итогам последнего месяца медиана предлагаемой зарплаты по стране для юристов достигла 64,6 тыс. рублей, увеличившись за год на 17%.

На самые высокие зарплаты юристы могут рассчитывать в Москве — 100,2 тыс. рублей. В топ-3 вошли Санкт-Петербург (79,8 тыс. рублей в среднем) и Московская область (72 тыс.). Замыкают пятерку Новосибирская область и Приморский край, где юристам предлагают зарплаты от 68,8 тыс. рублей.

Исследование было проведено в декабре.

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