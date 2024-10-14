Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Индия и Канада отозвали своих послов

Канада выдворила шесть индийских послов, Индия ответила симметрично

close
Sean Kilpatrick/Global Look Press

Власти Канады выслали шесть индийских дипломатов, в том числе верховного комиссара, из-за преступной деятельности, которую, по мнению канадской полиции, они совершили в отношении канадских граждан. Об этом сообщается в заявлении МИД Канады.

В документе отмечается, что причиной выдворения индийских послов стала «целенаправленная кампания против канадских граждан, которую проводят связанные с правительством Индии агенты».

МИД Индии ответил симметрично и выслал из страны шесть канадских дипломатов, в том числе верховного комиссара посольства и его заместителя. Ведомство отвергло все обвинения полиции Канады.

14 октября комиссар королевской канадской конной полиции Майк Духем заявил, что правительство Индии через своих агентов осуществляет незаконную деятельность на территории Канады, включая сбор разведданных и акты насилия. Он отметил, что несколько индийских дипломатов и консульских сотрудников тайно собирали информацию для Нью-Дели, иногда прибегая к угрозам и давлению, чтобы правительство Индии использовало эти данные против членов южно-азиатской общины Канады.

Ранее в Канаде за изнасилование задержали экс-директора крупной автомобильной компании.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами