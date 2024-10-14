Индия и Канада отозвали своих послов

Власти Канады выслали шесть индийских дипломатов, в том числе верховного комиссара, из-за преступной деятельности, которую, по мнению канадской полиции, они совершили в отношении канадских граждан. Об этом сообщается в заявлении МИД Канады.

В документе отмечается, что причиной выдворения индийских послов стала «целенаправленная кампания против канадских граждан, которую проводят связанные с правительством Индии агенты».

МИД Индии ответил симметрично и выслал из страны шесть канадских дипломатов, в том числе верховного комиссара посольства и его заместителя. Ведомство отвергло все обвинения полиции Канады.

14 октября комиссар королевской канадской конной полиции Майк Духем заявил, что правительство Индии через своих агентов осуществляет незаконную деятельность на территории Канады, включая сбор разведданных и акты насилия. Он отметил, что несколько индийских дипломатов и консульских сотрудников тайно собирали информацию для Нью-Дели, иногда прибегая к угрозам и давлению, чтобы правительство Индии использовало эти данные против членов южно-азиатской общины Канады.

Ранее в Канаде за изнасилование задержали экс-директора крупной автомобильной компании.