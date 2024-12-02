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Politico: Ле Пен может «свергнуть» правительство Франции через двое суток

Politico: правительство Франции может уйти в отставку к концу недели

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Francois Lenoir/Reuters

Французское правительство Мишеля Барнье может уйти в отставку уже к концу недели на фоне кризиса, возникшего из-за споров вокруг принятия годового бюджета. Об этом пишет газета Politico.

«Барнье и крайне правое «Национальное объединение» Марин Ле Пен вступили в битву со все более высокими ставками, которая может привести к падению премьер-министра уже в конце этой недели», — говорится в материале.

Голосование по вопросу отставки правительства намечено на среду, 4 декабря. Помимо партии Марин Ле Пен свою поддержку вотуму недоверия уже выразили «Непокорившаяся Франция» и социалисты. В сумме они наберут необходимое число голосов для принятия этого решения (минимум 289 из 577).

Правительству Барнье уже выдвигали вотум недоверия. В октябре соответствующую инициативу продвигали депутаты из левого блока, однако тогда Ле Пен и правые парламентарии ее не поддержали, из-за чего вотум не набрал нужного числа голосов.

Ранее во Франции потребовали отставки Макрона.

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