В Тбилиси проходит очередной митинг оппозиции

Очередная акция протеста против действующих властей проходит в понедельник перед зданием парламента Грузии. Об этом сообщает телеканал «Adjara».

Около двух тысяч человек собрались на площади и проспекте Руставели, как и в предыдущие дни.

Правоохранители применяют водометы против протестующих на митинге перед парламентом и призывают их разойтись, отмечает телеканал. Протестующие в ответ используют пиротехнику.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа.

Отказ от переговоров с ЕС вызвал резкое недовольство прозападной оппозиции, лидеры которой назвали действия властей «предательством национальных интересов».

Ранее премьер Грузии исключил возможность переговоров с оппозицией.