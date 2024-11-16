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РФ выразила протест из-за нарушений Данией консенсуса форума ОБСЕ

РФ протестует из-за нарушений Данией консенсуса форума ОБСЕ по безопасности

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Владимир Баранов/РИА «Новости»

Министерство иностранных дел России выразило протест в связи с нарушениями датским председательством Форума Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по сотрудничеству в области безопасности принципа консенсуса. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

«РФ выражает решительный протест в связи с грубейшими нарушениями датским председательством ФСОБ принципа консенсуса ОБСЕ и правил процедуры», — заявили в российском министерстве.

Там отметили, что Москва продолжит делать все возможное для возвращения ФСОБ к его мандату и правилам процедуры.

Также в ведомстве подчеркнули, что обстановка на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности при нынешнем датском председательстве чудовищно усугубилась.

До этого сообщалось, что постоянное представительство России делает представление руководству Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ из-за действий Молдавии в отношении российских наблюдателей.

Ранее в ОБСЕ не нашли нарушений в прошедших в США выборах.

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