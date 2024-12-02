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Матвиенко пообещала ответить на звонок нового вице-президента США

Матвиенко заявила, что готова принять звонок от нового вице-президента США Вэнса

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко готова провести телефонный разговор с новым вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом. Об этом спикер верхней палаты парламента сообщила в интервью Aif.ru.

«В любом случае на ваш вопрос отвечу так: мое твердое убеждение: если есть возможность разговаривать, надо разговаривать. Поэтому да, возьму трубку. И врасплох его звонок меня не застанет», — сказала председатель СФ.

Матвиенко добавила, что она знакома с высказываниями Вэнса о ситуации на Украине. Председатель Совета Федерации отметила, что согласна со многими из них, однако она не может предугадать, станет ли новый вице-президент придерживаться их.

Вэнс был официально утвержден кандидатом в вице-президенты США на национальном съезде Республиканской партии 16 июля. Чем он известен и почему его назначение может стать для Украины «катастрофой» — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Байден назвал кандидата в вице-президенты Вэнса «клоном Трампа».

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