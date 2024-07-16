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Байден назвал кандидата в вице-президенты Вэнса клоном Трампа

Байден: Вэнс — клон Трампа во всех вопросах, разницы нет

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Annabelle Gordon/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден назвал республиканского кандидата в вице-президенты США Джей Ди Вэнса полным «клоном» Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости.

«Клон Трампа во всех вопросах. Я не вижу никакой разницы», — сказал он.

15 июля Национальный съезд Республиканской партии США утвердил сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса кандидатом в вице-президенты страны.

Позже издание Politico писало, что в Евросоюзе считают «катастрофой» выбор Трампом Вэнса на роль кандидата в вице-президенты США от республиканцев. Вэнс критиковал военную помощь Украине, утверждая, что она не входит в национальные интересы Соединенных Штатов.

По мнению авторов, если Вэнс сможет добиться желаемого и США откажутся от обеспечения безопасности Украины, то это решение станет первым шагом Вашингтона к переосмыслению своей роли в мировой политике.

Ранее Вэнс рассказал о роли Байдена в покушении на Трампа.

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