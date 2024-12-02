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Во Франции прокомментировали готовность Каллас разместить войска ЕС на Украине

Филиппо: Каллас готова пролить кровь европейцев за интересы олигархов

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Vincent Isore/Global Look Press

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X заявил, что новая глава европейской дипломатии Кая Каллас хочет проливать кровь европейцев за интересы олигархов-глобалистов, выражая готовность разместить европейские войска на Украине.

«ЕС все больше и больше сходит с ума из-за Украины! <...> Пронатовская истеричка, настроенная крайне против России, она готова пролить кровь сынов Франции в этом конфликте глобальной олигархии!» — отметил Филиппо.

Политик призвал выйти из Североатлантического альянса и ЕС, так как французы не должны платить своими жизнями за чужие интересы.

До этого РИА Новости сообщало, что в Париже пройдет демонстрация на фоне разрешения США, Великобритании и Франции применять Вооруженным силам Украины дальнобойные ракеты для ударов по территории РФ и возобновления дискуссий о возможной отправке западных военных в зону спецоперации.

Акция получила название «Национальная манифестация за мир» по призыву партии «Патриоты». Движение стартует на площади Пале-Руаяль недалеко от Люксембургского сада, после чего участники пройдут в направлении центра города.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.

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