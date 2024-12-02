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Президент Сирии провел телефонный разговор с главой Ирана

Президент Сирии Асад поговорил по телефону с иранским коллегой Пезешкианом

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Михаил Терещенко/РИА Новости

Президент Сирии Башар Асад провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом, сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию Асада.

Отмечается, что президенты двух стран обсудили последние события в Сирии и сотрудничество по линии борьбы с терроризмом.

«Президент Асад подчеркнул, что нынешняя эскалация со стороны террористов отражает долгосрочные цели в попытке расчленить регион, раздробить его страны и перекроить карты в соответствии с интересами и целями Америки и Запада», — сообщили в канцелярии.

До этого газета Turkiye со ссылкой на источники писала, что президент Сирии Башар Асад на фоне наступления оппозиционных сил начал искать контакты с Турцией.

Телеканал Syria TV сообщил, что Асад якобы поручил направить делегацию в Анталью для переговоров с властями Турции. Газета Sozcu опровергла эти сведения, ссылаясь на источники в турецких спецслужбах.

Ранее в США заявили, что наступление повстанцев в Сирии рискует втянуть Турцию в конфликт с Россией.

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