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МИД Турции может призвать НАТО к дипломатии в решении украинского конфликта

РИА Новости: Анкара призовет НАТО к дипломатии в решении конфликта на Украине

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Manu Fernandez/AP

Глава МИД Турции Хакан Фидан 3 — 4 декабря в Брюсселе призовет НАТО использовать дипломатические возможности для завершения конфликт на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

По сообщению агентства, Фидан примет участие в заседании министров иностранных дел стран НАТО. Встреча станет первой, организованной при участии Марка Рютте, который вступил в должность генерального секретаря НАТО 1 октября 2024 года.

«Глава МИД Турции заявит о необходимости дать возможность дипломатии положить конец войне», — поделился источник агентства.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена осуществить собственные интересы на Украине.

Таким образом Песков прокомментировал слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что в 2025 году могут состояться переговоры по Украине.

Ранее в Турции заявили, что Россия может нанести Украине большой урон.

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