В Турции заявили, что Россия может нанести Украине большой урон

Российская сторона может нанести Украине высокий урон и создать любые издержки при ракетном ударе по объектам на любой ее территории, при этом для этого достаточно баллистических ракет в неядерном исполнении. Об этом заявил турецкий политический аналитик Мехмет Чагатай Гюлер, передает РИА Новости.

«На самом деле, на мой взгляд, для России сейчас не кажется логичным атаковать Украину ядерными ракетами; потому что на данный момент Россия может атаковать любой регион внутри Украины баллистическими ракетами с высоким уроном и может создавать издержки, которые она захочет», — заявил он.

По словам политолога, существует риск столкновения России и НАТО на фоне обновления ядерной доктрины Москвой. Он добавил, что в новой доктрине российской стороны был расширен круг государств и военных союзов, которые могут быть подвергнуты ядерному сдерживанию. Кроме того, в обновленном документе сказано, что РФ может ответить ядерной силой в случае предполагаемой угрозы суверенитету.

До этого официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай надеется на сдержанность сторон конфликта на Украине и на политическое урегулирование. По его словам, в разрешении конфликта нужно придерживаться пути диалога и консультаций.

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