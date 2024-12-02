Российский депутат раскритиковал помиловавшего своего сына Байдена

Решение действующего президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера — беспредел. Об этом в беседе с «Лентой.ру» высказался первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он напомнил, как еще во время своей предвыборной кампании Байден, будучи кандидатом в президенты, говорил, что не собирается миловать сына и он уверен в правосудии.

«Сейчас он его помиловал, значит, он признал, что сын виноват. А самое главное, это показывает ту хваленую «демократию», которая сегодня существует в Америке. Это беспредел», — поделился депутат.

При этом Чепа добавил, что против сына Байдена могут возбудить новые дела.

В ночь на 2 декабря стало известно, что Байден подписал указ о помиловании своего сына, которого обвиняли в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства. В заявлении американский лидер подчеркнул, что с начала своего президентского срока он не вмешивался в работу министерства юстиции, но считает судебное преследование сына избирательным и политически мотивированным. Байден охарактеризовал процесс как «судебную ошибку», утверждая, что на него повлияли родственные связи и давление со стороны его оппонентов.

Ранее сын Байдена рассказал, чем займется после помилования.