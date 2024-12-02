Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский депутат раскритиковал помиловавшего своего сына Байдена

Депутат Чепа назвал помилование Байденом своего сына беспределом

close
Craig Hudson/Reuters

Решение действующего президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера — беспредел. Об этом в беседе с «Лентой.ру» высказался первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он напомнил, как еще во время своей предвыборной кампании Байден, будучи кандидатом в президенты, говорил, что не собирается миловать сына и он уверен в правосудии.

«Сейчас он его помиловал, значит, он признал, что сын виноват. А самое главное, это показывает ту хваленую «демократию», которая сегодня существует в Америке. Это беспредел», — поделился депутат.

При этом Чепа добавил, что против сына Байдена могут возбудить новые дела.

В ночь на 2 декабря стало известно, что Байден подписал указ о помиловании своего сына, которого обвиняли в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства. В заявлении американский лидер подчеркнул, что с начала своего президентского срока он не вмешивался в работу министерства юстиции, но считает судебное преследование сына избирательным и политически мотивированным. Байден охарактеризовал процесс как «судебную ошибку», утверждая, что на него повлияли родственные связи и давление со стороны его оппонентов.

Ранее сын Байдена рассказал, чем займется после помилования.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами