В МИД РФ рассказали, поступало ли предложение от Японии по мирному договору

Москва не получала от Токио официальных предложений по заключению мирного договора. Об этом журналистам рассказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко, сообщает ТАСС.

«Мы не слышали о письменных официальных предложениях (от Токио. — «Газета.Ru») по возобновлению переговоров по мирному договору», — поделился Руденко.

Он напомнил, что Россия не видит возможности для возобновления диалога с Японией по подписанию мирного договора, пока Токио не изменит свою позицию.

До этого премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что предметом переговоров в контексте заключения мирного договора с Россией является проблема принадлежности четырех островов в южной части Курил.

Лидер оппозиционной Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода попросил уточнить премьера, о каком количестве островов идет речь в контексте противоречий по поводу заключения мирного договора с Российской Федерацией.

Ранее Захарова назвала условие для возобновления диалога с Японией по мирному договору.