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В МИД РФ рассказали, поступало ли предложение от Японии по мирному договору

МИД РФ: Москва не получала от Токио предложений по мирному договору

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Москва не получала от Токио официальных предложений по заключению мирного договора. Об этом журналистам рассказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко, сообщает ТАСС.

«Мы не слышали о письменных официальных предложениях (от Токио. — «Газета.Ru») по возобновлению переговоров по мирному договору», — поделился Руденко.

Он напомнил, что Россия не видит возможности для возобновления диалога с Японией по подписанию мирного договора, пока Токио не изменит свою позицию.

До этого премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что предметом переговоров в контексте заключения мирного договора с Россией является проблема принадлежности четырех островов в южной части Курил.

Лидер оппозиционной Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода попросил уточнить премьера, о каком количестве островов идет речь в контексте противоречий по поводу заключения мирного договора с Российской Федерацией.

Ранее Захарова назвала условие для возобновления диалога с Японией по мирному договору.

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