Премьер Японии раскрыл, что мешает заключить мирный договор с Россией

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что предметом переговоров в контексте заключения мирного договора с Россией является проблема принадлежности четырех островов в южной части Курил. Об этом пишет РИА Новости.

Лидер оппозиционной Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода попросил уточнить премьера, о каком количестве островов идет речь в контексте противоречий по поводу заключения мирного договора с Российской Федерацией.

«Предметом переговоров о мирном договоре с Россией является проблема принадлежности четырех островов. В этом заключается позиция нашей страны. <…> Из-за нападения России на Украину японо-российские отношения находятся в сложном положении, но правительство сохраняет курс на то, чтобы решить проблему северных территорий и заключить мирный договор», — сказал Исиба.

До этого он также заявлял, что Токио сохраняет курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора с Москвой, несмотря на сложности в отношениях.

Москва и Токио после Второй мировой войны вели переговоры, чтобы достичь мирного соглашения, но вопрос по южной части Курил так и не позволил подписать договор. Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких островов.

Ранее Захарова назвала условие для возобновления диалога с Японией по мирному договору.