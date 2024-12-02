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В Кремле отказались комментировать помилование Байденом своего сына

Песков заявил, что помилование сына Байдена — внутреннее дело США

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Jonathan Ernst/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать новости о том, что уходящий глава США Джо Байден решил помиловать своего сына Хантера, обвиненного в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства.

По его словам, в Кремле нечего сказать по этому поводу, так как это внутренние американские дела.

В ночь на 2 декабря стало известно, что Байден подписал указ о помиловании своего сына. В заявлении американский лидер подчеркнул, что с начала своего президентского срока он не вмешивался в работу министерства юстиции, но считает судебное преследование сына избирательным и политически мотивированным. Байден охарактеризовал процесс как «судебную ошибку», утверждая, что на него повлияли родственные связи и давление со стороны его оппонентов.

В 2018 году Хантер Байден купил револьвер Colt Cobra 38 Special, указав в документах, что не употребляет наркотики. Однако он находился в зависимости с 2015 по 2019 год, о чем писал в мемуарах и рассказывал публично. По американским законам, лица с наркотической зависимостью не имеют права владеть оружием.

Еще одно дело касалось неуплаты налогов. С 2016 по 2019 год Хантер Байден задолжал налоговым органам $1,4 млн. Прокуратура утверждала, что вместо оплаты долгов он тратил деньги на роскошный образ жизни. Несмотря на погашение задолженности, Байдену грозило до 17 лет тюрьмы. В сентябре он признал вину по всем обвинениям.

Из текста помилования следует, что Хантер Байден получил помилование за преступления, совершенные с 2014 по 2024 год, включая те, по которым его обвиняли.

Ранее сын Байдена рассказал, чем займется после помилования.

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