В Госдуме призвали создавать «мобилизационные резервы» из-за планов Запада

Член комитета Госдумы по обороне генерал Виктор Соболев призвал создавать в России мобилизационные резервы на фоне планов стран Запада «воевать» с Россией. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, «Запад готовится к войне с Россией», и это очень серьезно. В связи с этим генерал призвал принимать «соответствующие меры».

«Укреплять наши вооруженные силы, создавать мобилизационные резервы. Много задач стоит для того, чтобы Россия была суверенной, самостоятельной и независимой страной», — сказал Соболев.

Депутат отметил, что путем военных учений Запад готовит «в информационном плане» своих граждан к конфликту с Россией.

2 декабря в Эстонии стартовали двухнедельные учения Pikne («Молния») с участием военнослужащих из стран НАТО. В маневрах примут участие около 2 тыс. солдат из Эстонии, Латвии, США, Франции и Великобритании. К ним привлечены сухопутные, военно-воздушные и морские подразделения сил обороны Эстонии, также в них поучаствует боевая группа НАТО в стране и другие переброшенные на время учений подразделения.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о мобилизации в России.