В Эстонии стартуют двухнедельные учения НАТО

Двухнедельные учения Pikne («Молния») с участием военнослужащих из стран НАТО начинаются в Эстонии. Об этом сообщила эстонская газета Postimees.

Учения подразумевают прибытие кораблей союзников Эстонии, проведение активных воздушных операций. Основные действия развернутся в Северной и Северо-Восточной частях страны с 2 по 15 декабря.

«В ходе учений необходимо отработать быструю переброску французских, британских и эстонских сил, а также укрепить сотрудничество между ними. Подразделения Вооруженных сил Франции проведут сухопутную и воздушную операции по переброске сил в Эстонию, после чего совместно с британскими и эстонскими подразделениями поупражняются в выполнении поставленных задач», — сказал командир дивизии и ответственный за учения генерал-майор Индрек Сирель.

В рамках учений подразделения НАТО отработают механизмы переброски сил в зону конфликта. Особое внимание будет уделено интеграции в союзническую боевую группу в Эстонии для отражения угроз с воздуха, суши и моря.

В маневрах примут участие около 2 тыс. солдат из Эстонии, Латвии, США, Франции и Великобритании. К ним привлечены сухопутные, военно-воздушные и морские подразделения сил обороны Эстонии, также в них поучаствует боевая группа НАТО в стране и другие переброшенные на время учений подразделения.

30 ноября сообщалось, что шесть кораблей военно-морской группы НАТО, в состав которой входят суда из Великобритании, Норвегии, Франции, Нидерландов и Бельгии, прибыли в Таллин.

Ранее масштабные военные учения начались в Финляндии.