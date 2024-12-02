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Трюдо пообещал Трампу усилить безопасность на границе с США

CBC: Трюдо пообещал Трампу усилить безопасность на границе Канады и США

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Jonathan Ernst/Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на встрече с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом пообещал усилить безопасность на границе между двумя странами. Об этом сообщает телеканал CBC, ссылаясь на источник в канадском правительстве.

Трюдо подтвердил Трампу, что Канада планирует усилить меры безопасности на границе, включая увеличение числа вертолетных патрулей. Министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан в интервью телеканалу подчеркнул, что страна намерена приобрести дополнительные беспилотные летательные аппараты, полицейские вертолеты, а также увеличить количество сотрудников на границе.

Трамп в свою очередь заявил, что встреча с Трюдо была очень продуктивной.

На этой неделе Трамп заявил, что Соединенные Штаты из-за нелегальной миграции и контрабанды наркотиков введут пошлины в 25% на все товары из Мексики и Канады. Политик подчеркнул, что тысячи человек попадают в США из Мексики и Канады, неся с собой преступность и наркотрафик невиданных ранее размеров.

Ранее в США предложили присоединить к Канаде несколько штатов.

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