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В Совфеде заявили о попытках ЕС отрезать Грузию от России

Сенатор Пушков: ЕС может попытаться сделать из Грузии союзника против РФ

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Илья Питалев/РИА Новости

Действия Евросоюза, направленные на дестабилизацию ситуации в Грузии, могут преследовать целью превращение Тбилиси в военного партнера против Москвы. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

«Переход отношений Брюсселя и Тбилиси в конфликтную фазу показателен. В его основе — слегка подмазанное и ретушированное, но по сути своей неоколониальное отношение Евросоюза к ряду республик бывшего СССР, которым в Брюсселе считают возможным предписывать некие правила поведения и даже нормы голосования за нужные Западу политические силы», — написал Пушков, добавив, что у Грузии есть серьезные проблемы в отношениях с ЕС.

В частности, он указал на военно-политическую проблему. Запад, по его словам, пытается привести оппозицию к власти в Грузии не только с целью создания страны, находящейся под контролем Вашингтона и Брюсселя. Эта политическая операция, уверен Пушков, направлена на отрезание Грузии от России и подталкивание ее к присоединению к западным санкциям, несмотря на экономические интересы.

Сенатор предположил, что, возможно, это в конечном итоге превратит Грузию в военного союзника Запада против России.

Сегодня новый глава евродипломатии Кая Каллас допустила введение санкций ЕС в отношении Грузии на фоне массовых протестов из-за отказа от евроинтеграции.

Ранее в Грузии заявили о готовности вступить в ЕС, но без шантажа со стороны Брюсселя.

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