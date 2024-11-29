В Грузии заявили о готовности вступить в ЕС, но без шантажа со стороны Брюсселя

Грузия «по-прежнему привержена целям евроинтеграции», однако «никому не позволит шантажировать себя искусственными инструментами». Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, комментируя протесты в стране после приостановки до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Мы сделаем все практические шаги, чтобы Грузия в 2030 году стала членом Евросоюза», — сказал Кобахидзе.

По его словам, Грузия намерена к 2028 году выполнить более 90% повестки Соглашения с ЕС об ассоциации и свободной торговле — документа, который является дорожной картой движения в Евросоюз.

В Тбилиси 28 ноября начались протесты против решения властей Грузии о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Для разгона демонстрантов полиция применила водометы и слезоточивый газ. Есть задержанные, пострадали участники акции, журналисты и полицейские. Оппозиция обещает продолжать борьбу, а Европарламент выступил с критикой в адрес правительства Грузии. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Грузии сделали заявление о развитии отношений с Россией в будущем.