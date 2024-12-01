В Ираке высказались об отношении к событиям в Сирии

Иракское правительство предприняло все необходимые шаги для обеспечения безопасности своих границ и не волнуется по поводу событий в Сирии. Об этом сообщил в интервью РИА Новости член комитета по безопасности и обороне иракского парламента Ясир Ватут.

По его словам, на встрече с министром обороны Ирака, которая прошла на фоне последних событий, обсуждалась готовность страны ответить на любые атаки.

«Правительство, в свою очередь, приняло необходимые меры предосторожности, и Ирак не опасается событий, происходящих в Сирии. Наша армия и мобилизованные силы готовы противостоять любой агрессии или попытке проникновения на иракскую территорию», — подчеркнул чиновник.

В Сирии с 26 ноября продолжается противостояние террористов и армии. По оценкам аналитиков, правительственные войска впервые с 2012 года утратили контроль над Алеппо. Боевики захватили как минимум две авиабазы, где сирийская армия бросила оружие и технику, в том числе российские ЗРПК «Панцирь-С1» и РСЗО «Ураган» с полным боекомплектом.

Ранее Асад выразил уверенность в том, что его страна одержит победу над терроризмом.